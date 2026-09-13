📷❗️Авианосец HMS Queen Elizabeth R08 завершил продолжительный этап регламентного обслуживания и капитально-восстановительных мероприятий, после чего вновь вышел из Портсмута для выполнения трехмесячного цикла морской подготовки и оперативной деятельности в североевропейском театре.
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