📷❗️Авианосец HMS Queen Elizabeth R08 завершил продолжительный этап регламентного обслуживания и капитально-восстановительных мероприятий, после чего вновь вышел из Портсмута для выполнения трехмесячного цикла морской подготовки и оперативной деятельности в североевропейском театре.