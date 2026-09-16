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Хвостофест: бесплатная выставка-раздача животных пройдёт в Новосибирске

Хвостофест: бесплатная выставка-раздача животных пройдёт в Новосибирске

Пристраивать кошек и собак в хорошие руки будут в это воскресенье, 20 сентября, на площадке МЕГИ возле Gloria Jeans.

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