"Ъ": Воевавшая под Курском наемница из Дании оказалась профессиональным военным

СК

Сергей Карабухин

!!! Фашисты, бандеровцы и все кто их будет поддерживать – уже все смертники! За всеми ими уже стоит – смерть с косой. Все кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей – долго жить не будут и из истории долго не жили. Бог всё видит. Бог их и заберёт всех на тот свет. Да будет так! …………………………………………………………..