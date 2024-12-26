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Царьград

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"Ъ": Воевавшая под Курском наемница из Дании оказалась профессиональным военным

"Ъ": Воевавшая под Курском наемница из Дании оказалась профессиональным военным

Вскрылись интересные факты биографии 29-летней датской наемницы Йоргенсен, обвинённой в России в терроризме.

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Комментарии
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Алексей Камышов
По этой Аннабель Йоргенсен виселица плачет, а не тёплое место у параши в женском бараке.
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18 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Фашисты, бандеровцы и все кто их будет поддерживать – уже все смертники! За всеми ими уже стоит – смерть с косой. Все кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей – долго жить не будут и из истории долго не жили. Бог всё видит. Бог их и заберёт всех на тот свет. Да будет так! …………………………………………………………..
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18 час.

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