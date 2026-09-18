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Царьград

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В Геленджике на 9 дней перекроют улицу Новороссийскую

В Геленджике на 9 дней перекроют улицу Новороссийскую

В период с 19 по 27 сентября в Геленджике будет действовать ограничение для транспорта на улице Новороссийской, неподалеку от дома №168/1.

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