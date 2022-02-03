В Мурманской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в преступлении против здоровья населения, повлекшем смерть четырех человек

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.
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