Происшествия

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В Мурманской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в преступлении против здоровья населения, повлекшем смерть четырех человек

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.

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