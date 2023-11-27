Мощный шторм настиг сухогруз в Чёрном море: Погиб член экипажа

Один моряк погиб, ещё одному оторвало пальцы во время шторма в Чёрном море.По данным канала Mash, о гибели члена экипажа судна Kavkaz 1, которое двигалось под флагом Мальты в Керченском проливе, около двух часов ночи сообщил капитан.
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