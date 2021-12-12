Как «зимние» капризы стартера маскируются под разрядку аккумулятора

Одной из причин того, что стартер не заводится в утренние часы зимой, может быть скрытая неполадка. Есть некоторые поломки данного агрегата, которые водитель принимает за банальный разряд аккумулятора, хотя на самом деле, с батареей все в порядке.
Одной из причин того, что стартер не заводится в утренние часы зимой, может быть скрытая неполадка. Есть некоторые поломки данного агрегата, которые водитель принимает за банальный разряд аккумулятора, хотя на самом деле, с батареей все в порядке.
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