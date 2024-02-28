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Минцифры сообщило, что работа Telegram и других сервисов в РФ восстановлена

Минцифры сообщило, что работа Telegram и других сервисов в РФ восстановлена

Минцифры РФ и Роскомнадзор устанавливают причины инцидента, который привел к сбою в работе Telegram и других интернет-сервисов на территории России, в настоящее время их работа восстанавливается, сообщает во вторник пресс-служба министерства.

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