Политика как он...
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Политика как она есть

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К рэперу-изменщику вернулась жена

К рэперу-изменщику вернулась жена

К рэперу Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в романтических отношениях с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), вернулась жена Анастасия Швецова.

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