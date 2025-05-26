Эдуард Басурин: #ДЕНЬвИСТОРИИ. 26 мая 1829 года в ходе Русско-турецкой войны близ побережья Османской империи произошло легендарное морское сражение между бригом «Меркурий» под командованием капитан-л

#ДЕНЬвИСТОРИИ26 мая 1829 года в ходе Русско-турецкой войны близ побережья Османской империи произошло легендарное морское сражение между бригом «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского и двумя линкорами противника, в районе Босфорского пролива.