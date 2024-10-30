Кому придется заплатить налог по вкладам, кредитная сознательность россиян падает. Обзор Банки.ру

«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума с пандемии 2020 года, сообщает РБК. Индекс кредитной сознательности российских заемщиков, рассчитываемый «Скоринг Бюро», снизился до 1,51 пункта — это минимальное значение с середины 2020 года.
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