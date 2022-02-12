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Бабаев о сборной России: «У нас ребята разобранные. В КХЛ рано остановили чемпионат – оказали медвежью услугу»

Агент Шуми Бабаев поделился мнением об игре сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.  – Вы согласны с мнением, что такая незрелищная игра сборной России на Олимпиаде – это следствие уровня хоккея в КХЛ? – Это одна сторона медали.

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