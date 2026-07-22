Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский утратил контроль над Вооруженными силами Украины после отставки главнокомандующего Александра Сырского.
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