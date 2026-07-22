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Килинкаров: Зеленский утратил контроль над ВСУ после отставки Сырского

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский утратил контроль над Вооруженными силами Украины после отставки главнокомандующего Александра Сырского.

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