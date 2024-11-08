Китай и Куба пообещали укреплять обмены в области строительства правового государства

Пекин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи и председатель Национальной ассамблеи народной власти /однопалатного парламента/ Кубы Эстебан Ласо Эрнандес провели в четверг в Пекине переговоры, в ходе которых пообещали укреплять обмены в области строительства правового государства.