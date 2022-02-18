Глава НИЦ Гамалеи: систему тестирования назальной вакцины разработали

Система тестирования на иммунитет после получения назальной вакцины от коронавируса нового типа была разработана и зарегистрирована, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 18 февраля, сообщает РИА Новости.