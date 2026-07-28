Выпускник с идеальными 300 баллами за ЕГЭ не прошел на бюджет

Потому что основное преимущество сейчас дают победы на олимпиадах и дополнительные баллы за них Выпускник с 300 баллами за ЕГЭ даже с дополнительными 10 баллами за индивидуальные достижения не может поступить на бюджет в Финансовый университет в Москве.
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