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Царьград

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Лесные пожары на 23 гектарах в Бурятии потушены за сутки

Лесные пожары на 23 гектарах в Бурятии потушены за сутки

В Хоринском районе Бурятии за сутки потушены два лесных пожара на общей площади более 23 гектаров. Возгорания, вызванные переходом огня с других земель и неосторожностью, ликвидировали 50 человек при помощи семи единиц техники, сообщает агентство лесного хозяйства.

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