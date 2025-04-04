Лесные пожары на 23 гектарах в Бурятии потушены за сутки

В Хоринском районе Бурятии за сутки потушены два лесных пожара на общей площади более 23 гектаров. Возгорания, вызванные переходом огня с других земель и неосторожностью, ликвидировали 50 человек при помощи семи единиц техники, сообщает агентство лесного хозяйства.