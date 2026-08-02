В шести районах Ямала горит 26 тысяч гектаров лесных угодий

На Ямале зафиксировано 114 действующих природных пожаров в лесах шести районов. Дым от возгораний периодически перекрывает участки трасс, сообщил 2 августа по итогам заседания комиссии по ЧС губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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