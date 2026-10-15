Обещанная Зеленским "битва столиц" обернулась против Киева — вместо блэкаутов в Москве украинская столица сама превратилась в почти прифронтовой город с разрушенной энергетикой, многочасовыми отключениями света и воды, падающими дронами и обнищавшими жителями.
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