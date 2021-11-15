Политолог назвала отношение Германии к Лукашенко двойственным

Российский политолог Наталья Еремина назвала отказ ФРГ называть Александра Лукашенко президентом Белоруссии следствием попытки Евросоюза в течение длительного времени игнорировать основную суть миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.
Российский политолог Наталья Еремина назвала отказ ФРГ называть Александра Лукашенко президентом Белоруссии следствием попытки Евросоюза в течение длительного времени игнорировать основную суть миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.
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