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Политолог назвала отношение Германии к Лукашенко двойственным

Российский политолог Наталья Еремина назвала отказ ФРГ называть Александра Лукашенко президентом Белоруссии следствием попытки Евросоюза в течение длительного времени игнорировать основную суть миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

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