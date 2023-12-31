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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель команды НБА: «У «Никс» есть все шансы использовать Джулиуса Рэндла и драфт-пики, чтобы провернуть еще один большой обмен»

«Моя первоначальная реакция была такова: «Никс» переплатили из-за гипотетической стоимости, которую можно было бы получить за Куикли на бумаге в отдельной сделке.

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