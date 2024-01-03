ХАМАС: руководство в Ливане не пострадало при атаке ЦАХАЛ на Южный Бейрут

Палестинское движение ХАМАС заявило, что его руководители в Ливане не пострадали из-за удара израильского беспилотного летательного аппарата на штаб-квартиру движения в Южном Бейруте, сообщает РИА Новости.
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