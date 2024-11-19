Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать качественный пуховик

При покупке пуховика нужно обратить внимание на площадь простежки и маркировку изделия Выбирая пуховик, россиянину следует обратить внимание на площадь простежки: чем она больше, тем меньше вероятность того, что пух будет скатываться внизу каждого «отдела».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии