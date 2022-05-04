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В британской The Times заявили, будто бы в Москве 9 мая проведут по Красной площади украинских военнопленных

В британской The Times заявили, будто бы в Москве 9 мая проведут по Красной площади украинских военнопленных

Британская The Times, ссылаясь на Центр оборонных стратегий Украины, распространила материал о том, что во время парада 9 мая в Москве по брусчатке Красной площади якобы могут «прогнать» 500 украинских военнопленных.

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