В британской The Times заявили, будто бы в Москве 9 мая проведут по Красной площади украинских военнопленных

Британская The Times, ссылаясь на Центр оборонных стратегий Украины, распространила материал о том, что во время парада 9 мая в Москве по брусчатке Красной площади якобы могут «прогнать» 500 украинских военнопленных.
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