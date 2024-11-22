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В Москве прошла свадьба солиста «Иванушки International» Кирилла Туриченко

В Москве прошла свадьба солиста «Иванушки International» Кирилла Туриченко

В столичной деревне Лапино прошла свадьба 41-летнего солиста «Иванушки International» Кирилла Туриченко и его возлюбленной – Дарьи, гостей угощали не только традиционными блюдами, но и фаст-фудом, пишет Starhit.

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