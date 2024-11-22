В Москве прошла свадьба солиста «Иванушки International» Кирилла Туриченко

В столичной деревне Лапино прошла свадьба 41-летнего солиста «Иванушки International» Кирилла Туриченко и его возлюбленной – Дарьи, гостей угощали не только традиционными блюдами, но и фаст-фудом, пишет Starhit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии