«Мотовесна-2024»: спешите видеть!

На стенде VOGE состоялась премьера 4-цилиндрового спортбайка VOGE 660RR. Интересно в нем даже само название: обычно для индекса модели рабочий объем двигателя округляется в большую сторону, иногда сильно, здесь же округлили по-честному.
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