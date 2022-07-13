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Адам Сильвер: «Надеюсь, что возрастной порог НБА будет снижен в следующем коллективном соглашении»

Комиссионер НБА Адам Сильвер выразил надежду, что минимальный возраст игроков лиги будет снижен в следующем коллективном договоре, назвав это «правильным решением».

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