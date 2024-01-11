Тульский бизнес-защитник помог предпринимателю отстоять свои интересы в суде

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области Александру Головину поступила жалоба индивидуального предпринимателя, в которой заявитель указывал на неправомерные действия Управления Роспотребнадзора по Тульской области в отношении него, а также просил оказать содействие по отстаиванию его интересов в суде.