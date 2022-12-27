Бадаев сравнил Резникова и Махачева: «Как минимум, Исламу будет тяжело»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в интервью «Разборочная с Махно» сравнил навыки в борьбе Артема Резникова и Ислама Махачева: «Считаю, что Артем бы создал Исламу проблемы в борьбе, у него борьба на элитном уровне, он переводит всех, с кем дерется и в бою с Махачевым он бы тоже был успешен.
Популярные статьи
- Спикер Госсовета Татарстана: «Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Мы против татуировок у подростков»
- «Мы русские и должны быть со своей страной. Кто нас там ждет?» Семшов на вопрос о желании уехать из России
- «Олимпиакос» предлагает Тайлеру Дорси 2,5 млн евро за 2 года, «Маккаби» претендует на игрока
Свежие комментарии