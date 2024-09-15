Власти запретили продажу немаркированной одежды в России

В России с 15 сентября вступил в силу запрет на продажу одежды без маркировки. Под ограничения попадают брюки, костюмы, платья, спортивная и верхняя одежда, а также аксессуары такие как шарфы и галстуки, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.
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