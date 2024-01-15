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Кудрявцева резко ответила хейтерам, которые радуются ее разрыву с с Макаровым

Кудрявцева резко ответила хейтерам, которые радуются ее разрыву с с Макаровым

Лера Кудрявцева недоброжелателям, радующимся ее разводу: Уверена, у вас самая счастливая и правильная жизнь Несколько дней назад Лера Кудрявцева объявила о расставании с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым.

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