Кудрявцева резко ответила хейтерам, которые радуются ее разрыву с с Макаровым

Лера Кудрявцева недоброжелателям, радующимся ее разводу: Уверена, у вас самая счастливая и правильная жизнь Несколько дней назад Лера Кудрявцева объявила о расставании с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым.
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