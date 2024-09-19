Путин: ВС РФ получат серийные образцы высокоточных средств поражения

Известия/Сергей Коньков Модернизация вооружения российской армии продолжается. Как отметил президент РФ Владимир Путина совещании по вопросам развития ВС России в условиях спецоперации, в войска поступят серийные образцы высокоточного вооружения, которое ранее поставляли единичными экземплярами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии