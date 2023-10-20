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На торги выставляют бутылку самого дорогого в мире виски

На торги выставляют бутылку самого дорогого в мире виски

В ноябре аукционный дом Sotheby s выставит на продажу бутылку виски Macallan Adami 1926 года.По оценкам экспертов, цена уникального напитка может превысить 1,2 миллиона фунтов стерлингов (141,8 миллиона рублей).

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