На торги выставляют бутылку самого дорогого в мире виски

В ноябре аукционный дом Sotheby s выставит на продажу бутылку виски Macallan Adami 1926 года.По оценкам экспертов, цена уникального напитка может превысить 1,2 миллиона фунтов стерлингов (141,8 миллиона рублей).
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