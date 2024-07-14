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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Больше не вожусь с тестом и не стою у плиты часами: готовлю вкусные, пышные зразы за 25 минут (не успеваю жарить, съедают сразу)

Когда нашел рецепт думал, что это сложно и долго, но оказалось нет, все очень быстро и просто, я трачу на приготовление таких зраз не больше 25 минут своего времени, а получается так вкусно, будто весь вечер простоял у плиты и главное с тестом возиться не нужно.

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