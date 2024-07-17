Петербуржцам рассказали, как избежать «болезни купальщиков»

И какие симптомы укажут на неё В разгар купального сезона чаще всего отдыхают на берегу водоёма, однако нужно знать о «подводных камнях» – возможности заражения церкариозом, сообщили сегодня в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.