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Петербургский дневник

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Петербуржцам рассказали, как избежать «болезни купальщиков»

Петербуржцам рассказали, как избежать «болезни купальщиков»

И какие симптомы укажут на неё В разгар купального сезона чаще всего отдыхают на берегу водоёма, однако нужно знать о «подводных камнях» – возможности заражения церкариозом, сообщили сегодня в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

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