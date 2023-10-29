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Анатомия бизнеса

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Эпоха онлайн: особенности управление персоналом в 2023 году

В современном мире, где технологии развиваются стремительными темпами, а немалая часть компаний начинает активно сотрудничать с удаленными сотрудниками, управление персоналом становится искусством, требующим от руководителей постоянного совершенствования своих навыков и умений.

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