Эпоха онлайн: особенности управление персоналом в 2023 году

В современном мире, где технологии развиваются стремительными темпами, а немалая часть компаний начинает активно сотрудничать с удаленными сотрудниками, управление персоналом становится искусством, требующим от руководителей постоянного совершенствования своих навыков и умений.
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