Трамп приблизился к Харрис в традиционно демократических штатах — опрос

Менее чем на 10 процентных пунктов выиграла бы вице-президент США Камала Харрис у Дональда Трампа, если бы президентские выборы состоялись сегодня, следует из опубликованных 27 сентября результатов опроса Rasmussen Reports по заказу American Thinker.
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