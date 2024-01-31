Европейские инвесторы покупали акции во вторник на позитивных показателях ВВП

Рост экономики Еврозоны позволил избежать рецессии, как показали вышедшие показатели ВВП во вторник. Германия – основной винтик экономического механизма ЕС, тоже избежала рецессии, благодаря переоценке показателей III-го квартала.
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