Владимир Карасёв: И слышен вой на японских болотах

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаВладимир Карасёв: И слышен вой на японских болотах — Что это за вой на болотах? –— Это японцы, сэр. 3 сентябряони собираются на побережьеи воют на русскую луну.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevОт вида японцев всех нормальных людей берет ЖУТЬ! Япы - антитела... Зашоренные.Андрей БаканинВот что сказать тому, кто предлагает минировать острова? Пойди и удавись!ААлексейПридёт время, они ещё и за уничтожение коренного населения - Айнов, ответят.Комментировать
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