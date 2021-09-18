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Владимир Карасёв: И слышен вой на японских болотах

Владимир Карасёв: И слышен вой на японских болотах

— Что это за вой на болотах? –— Это японцы, сэр. 3 сентябряони собираются на побережьеи воют на русскую луну.

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Vladimir Lioubimcev
От вида японцев всех нормальных людей берет ЖУТЬ! Япы - антитела... Зашоренные.
Андрей Баканин
Вот что сказать тому, кто предлагает минировать острова? Пойди и удавись!
Алексей
Придёт время, они ещё и за уничтожение коренного населения - Айнов, ответят.

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