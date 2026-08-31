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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Балтики»: «Хотим сохранить Титкова, но у «Локо» возможности несколько иные. Гассама, думаю, останется»

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов оценил вероятность ухода из клуба вингера Николая Титкова и защитника Натана Гассама .

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