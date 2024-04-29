В Карачаево-Черкесии боевики убили силовиков из Курганской области

И это уже второе вооруженное нападение на пост ДПС за неделю в Карачаевске.В полночь 29 апреля на въезде в Карачаевск (Карачаево-Черкесская Республика РФ) неизвестные взорвали самодельное устройство и начали стрелять по посту ДПС.