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Царьград

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Одиннадцать "Искандеров" разбомбили Одессу. После полетели "Герани" – километровые столбы огня в портах: Дотла сожгли зону засекреченных складов

Одиннадцать "Искандеров" разбомбили Одессу. После полетели "Герани" – километровые столбы огня в портах: Дотла сожгли зону засекреченных складов

Беспрецедентная ракетная атака по Одессе произошла минувшей ночью.11 "Искандеров" разбомбило особо важные военные объекты.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Это чубатым за все: Белгород,Крым,Краснодарский край,Татарстан и т.д....просто супер!!!!👍
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16 час.
СБ
Сергей Бунцов
Удачно, а то слишком много складов, техники, наёмников, инструкторов...
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15 час.

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