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К Альфе Центавра предлагают отправить космический аппарат за $15 млн — полёт займёт 77 000 лет

К Альфе Центавра предлагают отправить космический аппарат за $15 млн — полёт займёт 77 000 лет

Стартап Starcloud предлагает запустить «минимально жизнеспособную» межзвёздную миссию на существующих технологиях до конца 2029 года Основатели стартапа Starcloud сформировали некоммерческую организацию, которая предлагает отправить к системе Альфа Центавра небольшой беспилотный аппарат.

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