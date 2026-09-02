К Альфе Центавра предлагают отправить космический аппарат за $15 млн — полёт займёт 77 000 лет

Стартап Starcloud предлагает запустить «минимально жизнеспособную» межзвёздную миссию на существующих технологиях до конца 2029 года Основатели стартапа Starcloud сформировали некоммерческую организацию, которая предлагает отправить к системе Альфа Центавра небольшой беспилотный аппарат.
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