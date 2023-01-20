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В Туве менеджер банка уличен в аферах со страховками по кредитам клиентов на сумму более 400 тысяч рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Республике Тыва задокументировали противоправную деятельность и задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении страховых премий по кредитам в сумме более 400 тысяч рублей.

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