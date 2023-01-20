В Туве менеджер банка уличен в аферах со страховками по кредитам клиентов на сумму более 400 тысяч рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Республике Тыва задокументировали противоправную деятельность и задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении страховых премий по кредитам в сумме более 400 тысяч рублей.
Популярные статьи
- Первый канал убрал "идиота" после реакции камчатцев на неприятную шутку Якубовича
- Радиотренировка с подразделениями связи ВВО прошла в Республике Бурятия
- Экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне специальной операции
Свежие комментарии