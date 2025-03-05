Захарова прокомментировала обращение Макрона к народу

Она также задалась вопросом, для чего посол Франции собрался приехать в Россию Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась об обращении президента Франции Эммануэля Макрона к нации.
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