Двадцать лет до мечты: честный опыт владения Mercedes-Benz CL 500

Автомобильный мир полон самых разных машин, однако даже это разнообразие не избавляет от мысли, что некоторые модели были особенными.
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