ЗАВОДИ ПОЕХАЛИ #8 | Парк аттракционов, тест-драйв Cadillac Escalade и новогодний челлендж

Три известных автоблогера – Эрик Давидович, Настя Туман и Кирилл Варпач приготовили финальный выпуск автошоу – «ЗАВОДИ ПОЕХАЛИ»! В восьмом выпуске они примерят на себя новогодние образы и посоревнуются, кто больше раздаст подарков.