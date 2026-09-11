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Татар-информ

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Александра Трусова чисто исполнила четверной тулуп и показала видео

Александра Трусова чисто исполнила четверной тулуп и показала видео

Фото: телеграмм-канал фигуристки Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) опубликовала в своем Telegram-канале видео с тренировки, на котором чисто исполнила четверной тулуп.

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