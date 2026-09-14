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Царьград

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Алиев и Аль Нахайян подписали 6 соглашений о сотрудничестве

Алиев и Аль Нахайян подписали 6 соглашений о сотрудничестве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян из ОАЭ подписали шесть соглашений, укрепляющих двустороннее сотрудничество в сферах энергетики и технологий.

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