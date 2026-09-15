Психолог Болзан: как победить осенний упадок сил без лекарств

Осенний упадок сил нельзя списывать на обычную лень или капризы настроения. Его причина — комплекс биологических и поведенческих изменений: укорачивается светлое время суток, сбиваются циркадные ритмы, снижается двигательная активность, сокращается пребывание на улице.