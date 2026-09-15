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Царьград

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Психолог Болзан: как победить осенний упадок сил без лекарств

Психолог Болзан: как победить осенний упадок сил без лекарств

Осенний упадок сил нельзя списывать на обычную лень или капризы настроения. Его причина — комплекс биологических и поведенческих изменений: укорачивается светлое время суток, сбиваются циркадные ритмы, снижается двигательная активность, сокращается пребывание на улице.

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